Bas Nijhuis onthult: "Die wilde heel graag een keer Ajax fluiten"

"Nee, ik woon in Enschede", vertelt Nijhuis in de Sportnieuws.nl videopodcast De Maaskantine. "De regel is dat je in je eigen woonplaats niet mag fluiten. Maar ik woon buitenaf. Ik heb weleens aan de vorige scheidsrechtersbaas gevraagd: als ik nou een postadresje in Hengelo neemt, dan ik ik FC Twente fluiten. Maar ik kreeg te horen: jij fluit FC Twente niet meer. Dat gaat niet meer gebeuren."

Presentator Robert Maaskant ziet wellicht toch nog een mogelijkheid voor Nijhuis om in De Grolsch Veste te fluiten. "Ik heb wel eens begrepen dat je je laatste wedstrijd mag kiezen, dat je in ieder geval je voorkeur uit mag spreken. Zou je dan FC Twente nog een keer mogen fluiten?", vraagt de oud-trainer aan Nijhuis.

"Ik weet dat Peter van Dongen altijd in Amsterdam woonde en die wilde ook heel graag nog een keer Ajax fluiten", reageert Nijhuis. "Hij ging toen verhuizen naar Diemen en heeft toen nog een keer Ajax gefloten. Maar ik denk dat het bij mij ook nu met alles veel te gevoelig is. Iedereen weet dat je uit Enschede komt. Dus dat gaat never nooit gebeuren. Ik denk niet dat ze het gaan doen."

"Ik fluit altijd wel een FC Twente - Schalke of zo in de voorbereiding", aldus Nijhuis, die dus een andere afscheidswedstrijd moet kiezen. "Als laatste? Het mooiste stadion om te fluiten blijft voor mij toch wel De Kuip. Dus dan zou ik toch wel in De Kuip willen, dat vind ik toch wel het mooiste. Qua beleving enzo is De Kuip wel het mooiste stadion."