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Bas Nijhuis over moeder-spreekkoren: "Ze doen het ook bij Ajax"

Joram
Bas Nijhuis fluit een wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena
Bas Nijhuis fluit een wedstrijd van Ajax in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Bas Nijhuis is al ruim twintig jaar een vertrouwd gezicht in de Eredivisie. De scheidsrechter uit Enschede is de laatste jaren bovendien steeds bekender geworden door zijn regelmatige optredens op televisie.

Naast zijn werk op televisie krijgt Nijhuis ook regelmatig te maken met spreekkoren in stadions, wanneer supporters het niet eens zijn met zijn beslissingen. In de podcast van Wilfred Genee gaat de scheidsrechter daar luchtig op in en probeert hij de kritiek met humor te relativeren.

"Dan zingen ze: 'Bas, Bas, je moeder is een hoer', begint Wilfred Genee in de podcast van ShowBird. Nijhuis kan goed met de spreekkoren omgaan en reageert met een grap. "Dat zingen ze niet alleen in Utrecht, maar ook bij AZ, Ajax, enzovoort. Op een gegeven moment ga je denken: ze zingen het overal, er zal toch geen kern van waarheid in zitten? Dat denk je dan vaak. Ja nou, en dat probeer dan even te ontkrachten", aldus Bas Nijhuis.

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