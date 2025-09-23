Bas Nijhuis over penalty Ajax: "Het is dan lastig om te zien"

Kick-off
Ajacied valt niet op in Amsterdam: "Niemand herkende die gozer"
bron: Vandaag Inside
Bas Nijhuis kijkt verbaasd Foto: © BSR Agency

Bas Nijhuis heeft bij Vandaag Inside zijn visie gegeven op het ingrijpen van de VAR. De scheidsrechter vindt dat collega’s in Nederland vaak zoeken naar bevestiging van hun eigen beslissing, in plaats van objectief te kijken naar wat er op het scherm gebeurt. Een opvallende uitspraak van een scheidsrechter op het hoogste niveau.

Nijhuis zei: "Als een scheidsrechter er recht achterloopt is het vaak lastig." Daarmee doelt hij op situaties waarin het moeilijk is om vanuit één perspectief het hele moment goed in te schatten.

Ook de duw bij FC Groningen die voorafging aan een doelpunt afgelopen weekend kwam ter sprake. Nijhuis legde uit: "Vorige week bij FC Twente - NAC word je als scheidsrechter naar het scherm geroepen en dan zoek je naar iets wat jou kan steunen om bij je beslissing te blijven."

"Dat was ook bij scheidsrechter Blank (die FC Groningen - Telstar floot). Die had niet gefloten voor een duw en wilde zien dat er ergens bewijs is in plaats van dat hij naar het scherm gaat en kijkt: 'wat zie ik? In eerste instantie is dit een overtreding.' Zo moet je naar het scherm gaan, maar als scheidsrechter zoek je heel snel naar bevestiging voor wat jij hebt gezien. Maar dat zal je hier niet vinden, toch", zo vertelt Nijhuis.

Tot slot wees Nijhuis op de sportieve houding van de tegenpartij in het zojuist genoemde geval. "Nou is de trainer van Telstar heel sportief door te zeggen dat ze zelf niet hebben gescoord", besluit de Tukker.

