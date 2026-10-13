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Bas Nijhuis spreekt steun uit na Ajax-duel: "Hij wordt misbruikt"

Bjorn
Bas Nijhuis bij Vandaag Inside
Bas Nijhuis bij Vandaag Inside Foto: © Talpa Network/Vandaag Inside

Valentijn Driessen heeft maandagavond een opvallende onthulling gedaan in de uitzending van Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf heeft namelijk een anonieme brief ontvangen van een scheidsrechter over Eredivisie-arbiter Bas Nijhuis.

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Aanleiding voor de onthulling is de overtreding van Ajax-speler Abdellah Ouazane op NEC-aanvaller Bryan Linssen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte het voorval met een gele kaart, maar velen vonden dat een rode kaart meer op zijn plaats was geweest. Nijhuis steunt echter zijn collega. "Voet op voet, geel is prima", meent hij.

"Nu neemt hij de rol weer in van de strateeg die hier namens de KNVB zit", reageert Driessen daarna fel. "Ik heb net een anonieme brief van een scheidsrechter ontvangen. Daarin staat dat Bas door de KNVB wordt misbruikt als strategisch vooruitgeschoven pion bij Vandaag Inside. Dat is serieus."

"Ik kan niet alles zeggen wat in die brief staat. Ik heb hem heel vlug doorgelezen. Die scheidsrechter heeft wel z'n best gedaan, want het zijn vier kantjes", besluit Driessen. Johan Derksen hoort het met een glimlach aan. "Eigenlijk is Bas een spion", aldus Derksen. Nijhuis kan alleen maar lachen om de woorden van het duo. 

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