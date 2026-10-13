Bas Nijhuis spreekt steun uit na Ajax-duel: "Hij wordt misbruikt"
Valentijn Driessen heeft maandagavond een opvallende onthulling gedaan in de uitzending van Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf heeft namelijk een anonieme brief ontvangen van een scheidsrechter over Eredivisie-arbiter Bas Nijhuis.
Aanleiding voor de onthulling is de overtreding van Ajax-speler Abdellah Ouazane op NEC-aanvaller Bryan Linssen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük bestrafte het voorval met een gele kaart, maar velen vonden dat een rode kaart meer op zijn plaats was geweest. Nijhuis steunt echter zijn collega. "Voet op voet, geel is prima", meent hij.
"Nu neemt hij de rol weer in van de strateeg die hier namens de KNVB zit", reageert Driessen daarna fel. "Ik heb net een anonieme brief van een scheidsrechter ontvangen. Daarin staat dat Bas door de KNVB wordt misbruikt als strategisch vooruitgeschoven pion bij Vandaag Inside. Dat is serieus."
"Ik kan niet alles zeggen wat in die brief staat. Ik heb hem heel vlug doorgelezen. Die scheidsrechter heeft wel z'n best gedaan, want het zijn vier kantjes", besluit Driessen. Johan Derksen hoort het met een glimlach aan. "Eigenlijk is Bas een spion", aldus Derksen. Nijhuis kan alleen maar lachen om de woorden van het duo.
Topclubs 'bevoordeeld': "Valt me op bij veel wedstrijden van Ajax"
Bas Nijhuis spreekt steun uit na Ajax-duel: "Hij wordt misbruikt"
Nico Dijkshoorn kritisch: "Tongzoenen met de selectie van Ajax"
Henk Spaan neemt het op voor aankoop van Ajax: "Wat een onzin"
Bruggink bekritiseert Ajax: "Niet meer met angst naar de Arena"
Mario Been bekritiseert Ajax-aankoop: "Hij had nul meerwaarde"
Oud-Ajacied Henderson verrast bij Chelsea: "Cole Palmer zei..."
Johan Derksen haalt uit: "Nu gaat hij Ajax in de kont kruipen"
Perez voorspelt basisplaats voor Ajax-talent: "Fijne voetballer"
Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"
Gullit duidelijk over keuze Michel: "Dat snap ik niet helemaal"
Derksen: "Vond hem een waardeloze huis-tuin-en-keuken voetballer"
FC Groningen-speler maakt indruk: "Denk dat ik tegen Ajax speel"
Assistent bij FC Groningen-Ajax heeft opvallende link met Groningen
Aad de Mos waarschuwt 'labiel' Ajax: "Dan wordt het een lijdensweg"
Derksen kraakt oud-Ajacied: "Hij denkt dat hij het uitgevonden heeft"
Van Hanegem kritisch: "Waarom ben je dan niet naar Ajax gegaan?"
Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"
Arnold Bruggink kritisch: "Hetzelfde geldt voor Mokio bij Ajax"
Driessen haalt uit na Ajax - NEC: "Dat sloeg helemaal nergens op"
Perez verklapt Nigel de Jong-nieuws: "Mocht niet naar buiten komen"
Arnold Mühren legt uit: "Ik verkies hem boven Sofyan Amrabat"
Ajax-uitblinker in Elftal van de Week: "Dat is ook rendement"
Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"
Schreuder strafte NEC'er voor Ajax: "Om zijn houding en gedrag"
Seedorf (50) begint aan avontuur in Brazilië: "Ik ga alles geven"
Dusan Tadic krijgt sneer na duel tegen Ajax: "Slijmerig gezever"
Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Een orkest!"
Schuurs na duel tegen Ajax: "Een wonder dat ik hier nog sta"
Ajax-huurling uit de selectie gezet: "Te laat voor de training"