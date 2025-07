Bas Nijhuis toegezongen op Zwarte Cross: "Je moeder is een h**r"

Voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis was zaterdag een opvallende verschijning op de Zwarte Cross. Hij verzorgde daar een eigen show waarin hij het publiek meenam in de wereld van het betaalde voetbal en zijn leven als arbiter. De aftrap van de voorstelling was meteen spraakmakend: Nijhuis zette zelf een spreekkoor in dat uitmondde in een luidruchtige leus over zijn moeder.