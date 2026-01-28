Bas Nijhuis van topper gehaald en komt voorlopig niet in actie

Dat is extra vervelend nieuws voor Nijhuis. De ervaren arbiter zou dit weekend namelijk de topper tussen PSV en Feyenoord fluiten in het Philips Stadion. Het was voor het eerst sinds 14 maart 2021 dat de 49-jarige scheidsrechter een duel tussen twee ploegen uit de traditionele top drie zou fluiten. De KNVB heeft Nijhuis inmiddels van de wedstrijd afgehaald en Allard Lindhout aangesteld.

Nijhuis is dinsdagochtend tijdens een reguliere scheidsrechtersbijeenkomst in Zeist geblesseerd uitgevallen, laat de KNVB weten op de officiële website. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de ernst en omvang van de kwetsuur is. Volgens RTV Oost komt Nijhuis 'de komende tijd' niet in actie door de blessure.