2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Bas Nijhuis wijst rol als VAR af: "Ik kreeg al een berichtje"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © BSR Agency

Bas Nijhuis kan dit seizoen niet meer in actie komen als scheidsrechter. De Tukker heeft vorige week een zware achillespeesblessure opgelopen tijdens een training voor de Nederlandse scheidsrechters.

Nijhuis zou afgelopen weekend de topper tussen PSV en Feyenoord (3-0) fluiten, maar werd door zijn blessure van die wedstrijd afgehaald. De flamboyante arbiter kan nog wel van waarde zijn als videoscheidsrechter, maar dat ziet hij zelf niet zitten.

"Ik had net aangegeven dat ik niet zo vaak meer VAR wil zijn", reageert Nijhuis bij Vandaag Inside. "Maar ik kreeg net al een berichtje van Raymond van Meenen (scheidsrechtersbaas, red.) over vervangend werk. Of als AVAR (assistent-VAR, red.), dan hoef je niet zoveel te doen", lacht hij.

"Ik zei: ik kom je kantoor wel schoonmaken. Dat is ook vervangend werk. Nee, ik ben niet echt een type om VAR te zijn", geeft Nijhuis toe. "Dat moet wel je ding zijn", meent hij. "Tegenwoordig zitten daar specialisten; het is een ander vak dan scheidsrechter."

Nijhuis was maandag te gast bij de uitzending van Vandaag Inside en vertelde openhartig over de zware blessure die hij onlangs opliep. Presentator Wilfred Genee merkte op dat de scheidsrechter vorige week echt aangeslagen was na zijn blessure. "Toen kwam wel even de emotie eruit", beaamt Nijhuis.

