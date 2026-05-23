Bas Nijhuis wint speciale prijs: "Dacht dat ze een grapje maakte"
Bas Nijhuis heeft al lange tijd geen wedstrijd meer gefloten, maar is toch in de prijzen gevallen. De arbiter uit Enschede is door Voetbal International gekroond tot Scheidsrechter van het Jaar.
Nijhuis reageerde zelf bij Vandaag Inside op de verkiezing. "Ik zou bijna zeggen: dan helpt zo'n blessure wel als je er een tijdje uit bent", lacht de scheidsrechter. Nijhuis liep in januari een achillespeesblessure op in aanloop naar het duel tussen PSV en Feyenoord waarvoor hij was aangesteld. Sindsdien floot hij geen wedstrijd meer. "Hij heeft helemaal geen fouten gemaakt", reageert Johan Derksen.
Nijhuis is nu afgereisd naar Curaçao en werd op het vliegveld geconfronteerd met de prijs. "Ik kwam aan en een van die stewardessen kwam naar mij toe en zei: proficiat, u bent toch de Scheidsrechter van het Jaar? Ik dacht dat ze een grapje maakte, dus ik zei dat klopt en had geen idee. Toen waren we geland en zag ik op internet dat het inderdaad zo was. Het is wel een heugelijk moment, hè?", aldus Nijhuis.
Derksen vond de prijs niet verrassend. "Jij was wel aan een heel goed seizoen bezig", zegt de besnorde analist tegen die arbiter die dit seizoen dertien Eredivisie-duels floot. "Ja, dat was ook zo", beaamt Nijhuis. "Vandaar dat ook net die PSV - Feyenoord kwam. Dus het was ook een mooi seizoen. Dus wat dat betreft meer dan terecht, toch? En in augustus gaan we weer los."
