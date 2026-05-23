Bas Nijhuis wint speciale prijs: "Dacht dat ze een grapje maakte"

Nijhuis reageerde zelf bij Vandaag Inside op de verkiezing. "Ik zou bijna zeggen: dan helpt zo'n blessure wel als je er een tijdje uit bent", lacht de scheidsrechter. Nijhuis liep in januari een achillespeesblessure op in aanloop naar het duel tussen PSV en Feyenoord waarvoor hij was aangesteld. Sindsdien floot hij geen wedstrijd meer. "Hij heeft helemaal geen fouten gemaakt", reageert Johan Derksen.

Nijhuis is nu afgereisd naar Curaçao en werd op het vliegveld geconfronteerd met de prijs. "Ik kwam aan en een van die stewardessen kwam naar mij toe en zei: proficiat, u bent toch de Scheidsrechter van het Jaar? Ik dacht dat ze een grapje maakte, dus ik zei dat klopt en had geen idee. Toen waren we geland en zag ik op internet dat het inderdaad zo was. Het is wel een heugelijk moment, hè?", aldus Nijhuis.