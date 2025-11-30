Bas Nijhuis woedend op Ajax-fans: "Dit is gewoon gekkenwerk"

"Ik kan de veiligheid van de spelers niet meer garanderen. Wat mij betreft is de wedstrijd nu gestaakt. We hebben dat nu aan de burgemeester aangegeven, dat wij als KNVB de wedstrijd gaan staken. De burgemeester (Femke Halsema, red.) moet daar nog goedkeuring op geven. Daar wachten we nu even op. Dit soort gedrag, dat kan toch niet?", zei Nijhuis bij ESPN.

"Ik wil het in ieder geval niet op mijn geweten hebben dat ik de veiligheid van de spelers in het geding breng. Maar de burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid, omdat er ook dingen rond het stadion gebeuren. De club kan hier niets aan doen, maar ik hoop wel dat ze deze figuren een keer keihard durven aan te pakken. Er mag wel een keer worden opgetreden, want dit is gewoon gekkenwerk", zo sloot hij af.