Bas Nijhuis zag hetze: "Elke wedstrijd die ik van Ajax floot..."

Valentijn Driessen heeft zijn twijfels bij het kampioenschap van FC Twente in 2010. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft het scheidsrechterskorps een rol gespeeld in de landstitel, die de Tukkers pakten ten koste van Ajax.

"Jij zat gewoon met een FC Twente-sjaaltje op de tribune", zegt Valentijn Driessen tegen scheidsrechter Bas Nijhuis bij Vandaag Inside. "Met een FC Twente-sjaaltje? Ik ging in het verleden wel eens bij FC Twente kijken, ja", antwoordt Nijhuis, die zich daarna tot Driessen richt.

"Maar ik weet nog wel toen FC Twente meedeed voor het kampioenschap met Ajax toen was het echt De Telegraaf...", haalt hij uit. "Elke wedstrijd die ik van Ajax floot, gingen jullie er weer op met die Enschedeër. Allemaal stemmingmakerij wat jullie toen deden, dat weet ik nog wel."

"Natuurlijk, terecht", meent Driessen. "Ja, dat was ook zo. Je denkt toch niet dat scheidsrechters objectief zijn? Verslaggevers zijn niet objectief, maar scheidsrechters zijn ook niet objectief. Echt niet", aldus de journalist. "Maar het is ook niet helemaal fijn om in je eigen woonplaats te fluiten", is Nijhuis eerlijk. "Björn Kuipers deed het ook nooit. Die woonde in Oldenzaal, maar floot FC Twente ook niet."

Driessen gooit er nog een schepje bovenop. "Jullie hebben FC Twente toen zo bevoordeeld in het kampioensjaar. Met Jaap Uilenberg." Nijhuis: "Nee, ja precies...", laat hij het erbij.