Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Bas Sibum na Ajax-uit: "Dan is dat ook een compliment aan zich"

Niek
Bas Sibum in de zon
Bas Sibum in de zon Foto: © Pro Shots

Heracles Almelo verloor zondagmiddag in de Johan Cruijff Arena met 2-0 van Ajax en trainer Bas Sibum baalde na afloop van de nederlaag. Hij zag dat zijn ploeg maar weinig kansen kreeg in Amsterdam. 

"Ik sta hier met een klotegevoel, want je verliest met 2-0 en dat is niet prettig", blikt hij terug op de website van Tubantia. "Ik vond ons de eerste helft niet met genoeg lef spelen. We waren te onrustig in de omschakeling, wisten niet gebruik te maken van de ruimtes die er lagen. Als we de bal veroverden, dan waren we die ook weer te snel kwijt. In de rust hebben we geprobeerd dat wat bij te sturen, in de tweede helft vond ik ons een stuk beter spelen", aldus Sibum.

"Bij vlagen wisten we zelfs Ajax wat terug te dringen. Op een gegeven moment moesten ze zelfs tijdrekken. Dan doe je goede dingen", vervolgt hij. "In de tweede helft was onze laatste bal net niet goed genoeg. Dat moet het wel zijn, om hier een punt te halen. In de slotfase zijn we nog met twee spitsen gaan spelen. Maar als je tegen een ploeg als Ajax zo lang in de wedstrijd blijft, dan is dat ook een compliment aan zich. Maar daar heb je alleen niets aan." 

