Bas Sibum op zijn hoede voor Ajax: "Individueel goede spelers"

Voor trainer Bas Sibum is het afwachten hoe Ajax voor de dag zal komen. "Zeker in deze fase van de competitie is het lastig om in te schatten hoe iedereen er voorstaat. Het is allemaal net begonnen", legt hij uit in gesprek met de clubkanalen. "Met Weghorst, Berghuis, Klaassen, Taylor en Moro beschikt Ajax over individueel goede spelers. Maar ook daar is de trainer nog op zoek naar afstemming.”

Heracles kent minimaal een wijziging na de nederlaag tegen NEC vorige week. De geschorste Jizz Hornkamp wordt vervangen door Luka Kulenovic. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met Luka ook tegen Ajax aan het voetballen komen. Via hem kunnen we kansen creëren", verwacht Sibum. "Dat is gelukt tijdens zijn invalbeurt in Utrecht en zeker ook in de tweede helft tegen NEC.”