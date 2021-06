Geschreven door Jessica Westdijk 20 jun 2021 om 20:06

Maandagavond sluit Oranje de groepsfase van het EK in de Johan Cruijff Arena af tegen Noord-Macedonië. Oranje is al zeker van de eerste plaats in de poule en dat geeft Frank de Boer mogelijkheden om spelers bijvoorbeeld rust te geven of iets nieuws uit te proberen.

De bondscoach wilde aan de media alleen prijs geven dat hij 2 spelers ging wisselen en vertelde daarbij niet welke spelers dat zouden zijn. Maar een briefje op de training maakte dat later alsnog duidelijk: er lijkt een basisplaats in het verschiet te liggen voor Ryan Gravenberch. De middenvelder mocht tegen Oostenrijk al invallen voor Marten de Roon. De Roon maakt tot nu toe geen al te sterke indruk en pakte bovendien al een gele kaart. Een mooie gelegenheid dus om tegen Noord-Macedonië Gravenberch de kans te geven.