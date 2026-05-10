Basisplaats lonkt voor Haller tegen Ajax: "Als ik de kans krijg..."

Sébastien Haller lijkt precies op tijd fit te zijn voor het cruciale duel van FC Utrecht met Ajax. De ervaren spits kampte dit seizoen lange tijd met fysieke klachten, maar voelt zich inmiddels weer volledig hersteld. Door de blessure van Artem Stepanov lonkt zondag bovendien een basisplaats voor de Ivoriaan.

De voormalig Ajacied kende een moeizaam seizoen in de Galgenwaard. In negentien competitieduels speelde hij slechts één keer de volledige negentig minuten en kwam hij tot één doelpunt. Opvallend genoeg was dat juist in de thuiswedstrijd tegen Ajax, die FC Utrecht met 2-1 wist te winnen. Ook vorig seizoen was Haller al trefzeker tegen zijn oude club.

"Ik doe er alles aan om klaar te zijn als FC Utrecht me nodig heeft", vertelt Haller in gesprek met het Algemeen Dagblad, die eerder had gehoopt op meer speelminuten. De aanvaller oogt de laatste weken fitter dan ooit en profiteerde van de komst van Artem Stepanov, waardoor hij extra tijd kreeg om volledig te herstellen van zijn klachten.