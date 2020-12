Geschreven door Jessica Westdijk 09 dec 2020 om 18:12

Het duel met Atalanta vanavond is allesbepalend voor overwintering in de Champions League of Europa League. Uitgerekend vanavond is Ajax echter niet op volle sterkte.

Daley Blind ontbreekt vanwege griep en wordt vervangen door Lisandro Martinez. En ook Lassina Traoré en David Neres moeten het duel aan zich voorbij laten gaan. Het zorgt ervoor dat Brian Brobbey, die vooral in Jong Ajax speelt dit seizoen, plotseling een basisplaats heeft in het cruciale duel. Op de bank zit eventueel nog Klaas Jan Huntelaar als pinchhitter.

Brobbey zal vanaf de flanken bediend worden door Antony en Dusan Tadic. Op het middenveld het Zakaria Labyad vanavond zijn plekje weer terug.