Basisspeler Ajax lijkt vertrek uit te sluiten: "Zit hier goed"

Youri Baas lijkt zich voorlopig volledig te richten op Ajax. De verdediger vertelt in gesprek met Voetbal International dat er momenteel geen concrete interesse speelt en dat hij zich prettig voelt in Amsterdam.

De 22-jarige Baas heeft zich de afgelopen twee seizoenen ontwikkeld tot een vaste waarde in de defensie van Ajax. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakt hij dan ook gewoon deel uit van de selectie van trainer Míchel. Een vertrek lijkt op dit moment niet aan de orde. "Sowieso: dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar voorlopig zit ik hier goed, ik heb nog een contract tot 2028", vertelt Baas over zijn toekomstplannen.