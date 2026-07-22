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Basisspeler Ajax lijkt vertrek uit te sluiten: "Zit hier goed"

Amber
bron: Voetbal International
Youri Baas en Steven Berghuis
Youri Baas en Steven Berghuis Foto: © Pro Shots

Youri Baas lijkt zich voorlopig volledig te richten op Ajax. De verdediger vertelt in gesprek met Voetbal International dat er momenteel geen concrete interesse speelt en dat hij zich prettig voelt in Amsterdam.

De 22-jarige Baas heeft zich de afgelopen twee seizoenen ontwikkeld tot een vaste waarde in de defensie van Ajax. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakt hij dan ook gewoon deel uit van de selectie van trainer Míchel.

Een vertrek lijkt op dit moment niet aan de orde. "Sowieso: dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar voorlopig zit ik hier goed, ik heb nog een contract tot 2028", vertelt Baas over zijn toekomstplannen.

De verdediger sluit een transfer naar het buitenland echter niet volledig uit. Hij heeft ambities om ooit in een andere competitie actief te zijn. "Dat zou ook kunnen inderdaad, de ambitie om uiteindelijk in het buitenland te spelen, heb ik ook zeker wel. Italië, Engeland, Spanje, dat zijn competities die me wel aanspreken. Maar goed, ik heb het naar mijn zin bij Ajax en met die concurrentiestrijd ben ik eigenlijk niet zo bezig."

Mocht er in de toekomst een aanbieding komen, dan moet het volgens Baas wel om de juiste stap gaan. "Als er iets komt, dan moet het wel de juiste club op het juiste moment zijn. Misschien is dat deze zomer, misschien ook niet, dat weet ik nu nog niet. Er speelt nu niets, in elk geval. Ik heb zin in het nieuwe seizoen met Ajax."

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