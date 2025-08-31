Bassey bewierookt: "Bij Ajax kwam hij op het verkeerde moment"

Bassey speelde een jaar in Amsterdam, maar maakte daar niet al te veel indruk. In Engeland kan de verdediger wel op complimenten rekenen. "Een geweldige speler. Je komt hem niet voorbij", vertelt Tete in Het Parool over zijn teamgenoot. "Bij Ajax kwam hij op het verkeerde moment. Gelukkig kon Fulham hem pakken. Hij betaalt het vertrouwen in hem dubbel en dwars terug. Ik ben trots op hem. Geloof me, je wil niet tegen hem spelen."

Tete was deze zomer dichtbij een transfer naar Everton. "Die interesse was heel serieus", blikt de voormalig Ajacied terug. Tete was transfervrij en hard op weg naar Everton, maar tekende toch een nieuw contract in Londen. "En ineens kwam Fulham alsnog met een aanbod. De trainer maakte zich hard voor mij."