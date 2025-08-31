AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Ajax historie & oud-spelers

Bassey bewierookt: "Bij Ajax kwam hij op het verkeerde moment"

Max
bron: Het Parool
Calvin Bassey tegen Brighton & Hove Albion
Calvin Bassey tegen Brighton & Hove Albion Foto: © BSR Agency

Kenney Tete is lyrisch over Calvin Bassey. De twee oud-Ajacieden spelen samen bij het Engelse Fulham. 

Bassey speelde een jaar in Amsterdam, maar maakte daar niet al te veel indruk. In Engeland kan de verdediger wel op complimenten rekenen. "Een geweldige speler. Je komt hem niet voorbij", vertelt Tete in Het Parool over zijn teamgenoot. "Bij Ajax kwam hij op het verkeerde moment. Gelukkig kon Fulham hem pakken. Hij betaalt het vertrouwen in hem dubbel en dwars terug. Ik ben trots op hem. Geloof me, je wil niet tegen hem spelen."

Tete was deze zomer dichtbij een transfer naar Everton. "Die interesse was heel serieus", blikt de voormalig Ajacied terug. Tete was transfervrij en hard op weg naar Everton, maar tekende toch een nieuw contract in Londen. "En ineens kwam Fulham alsnog met een aanbod. De trainer maakte zich hard voor mij."

