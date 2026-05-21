Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"

Cherine
Calvin Bassey tegen Brighton & Hove Albion
Calvin Bassey tegen Brighton & Hove Albion Foto: © BSR Agency

Calvin Bassey had het lastig om te wennen aan de speelstijl van Ajax. Dat vertelt de 26-jarige verdediger in het Ziggo Sport-programma Kick ’t Met. Volgens Bassey, die in het seizoen 2022/2023 voor Ajax speelde, hadden nieuwe spelers meer tijd nodig om zich aan te passen aan de Amsterdamse club.

Allereerst benadrukt Bassey dat de backs bij Ajax destijds in balbezit vaak een rol kregen die meer leek op die van een nummer zes. "Dus als je het tactisch begrijpt en je weet waar je volgende pass naartoe moet, gaat het makkelijker", legt Bassey uit. "Als mijn eerste aanname naar de buitenkant was - wat voor mij natuurlijk was, omdat ik verwacht dat de backs daar zijn - was mijn passlijn meteen geblokkeerd, omdat de backs bij Ajax naar binnen kunnen komen."

Bassey is inmiddels al drie seizoenen speler van Fulham. "De Engelse competitie is voor mij makkelijker, omdat ik gewend ben aan Engels voetbal", zegt de Nigeriaans international. "Veel trainers komen uit het buitenland, die van mij is Portugees (Marco Silva, red.), maar het is het systeem waar ik vertrouwd mee ben. Wat je bij Ajax doet, kost tijd."

"Spelers die nieuw waren, hadden meer tijd nodig om zich aan te passen", vervolgt Bassey over zijn periode bij Ajax. "Wanneer je jong bent - op dat moment was ik 21 of 22 - had ik misschien nog een seizoen nodig om erin te komen. Net als in Engeland. Daar had ik ook een jaar nodig om erin te komen. Daarna speelde ik de meeste wedstrijden en werd ik Speler van het Jaar bij de club."

