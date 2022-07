Geschreven door Jessica Westdijk 31 jul 2022 om 10:07

Voor Calvin Bassey is zijn debuut bij Ajax niet geworden wat hij ervan gehoopt had.

Bassey ontving eerder deze week eindelijk zijn werkvergunning en kon tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal meteen in actie komen. Na 62 minuten mocht hij invallen voor Owen Wijndal. De stand was op dat moment 2-2, door goals van Steven Bergwijn, twee keer Guus Til voor PSV en Antony. In de minuten dat Bassey op het veld stond, vielen er maar liefst drie goals. Eerst kwam PSV weer op voorsprong via Cody Gakpo en even later maakte Til zijn hattrick compleet. Mohammed Kudus maakte vervolgens de aansluitingstreffer. Zo stond het tien minuten na de entree van Bassey opeens 3-4.

Maar in de 78e minuut moest de invaller weer vertrekken. Zijn tackle kwam veel te laat en dat leverde hem een directe rode kaart op. PSV maakte daarna nog de 3-5, Ajax verloor dus de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Maar dat is niet het enige: omdat Bassey direct rood kreeg, telt zijn schorsing ook voor de Eredivisie. Hij zal er dus in ieder geval komende zaterdag tegen Fortuna Sittard niet bij zijn.