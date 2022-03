Geschreven door Idse Geurts 25 mrt 2022 om 10:03

Bayern München en FC Barcelona zijn beide erg geïnteresseerd in twee Ajacieden. Het gaat hier om Noussair Mazraoui en Antony. Dit wordt gemeld door de Duitse krant BILD en het Spaanse UOL Esporte.

Enkele weken geleden kwam al het nieuws naar buiten dat Barcelona Mazraoui een contractaanbieding had gedaan. Bayern lijkt nu echter ook toe te gaan slaan. Naar verluidt heeft coach Julian Nagelsmann al met Mazraoui gebeld om de rechtsback te overtuigen van een transfer. Bayern wil Mazraoui graag inlijven en biedt Mazraoui een jaarsalaris van tien miljoen euro bruto. Toch heeft Mazraoui nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst.

Naast Mazraoui, zijn Bayern en Barcelona dus ook allebei geïnteresseerd in de diensten van Antony. Bayern komt er met hun huidige rechtsvoor, Serge Gnabry, maar niet uit over een nieuw contract. Hierdoor zien de Duitsers Antony als een goede vervanger voor op de rechterflank. Ook Barcelona zoekt nieuwe aanvallende impulsen. Daarnaast lijkt de Catalaanse topclub een extra ijzer in het vuur te hebben. Dani Alves heeft immers bij de directie van Barcelona aangedrongen op de komst van Antony. De Braziliaanse rechtsback geldt als een grootheid in het geboorteland van Antony, waardoor zijn aanwezigheid bij Barcelona wellicht de doorslag kan geven voor Antony. Toch lijkt de transfersom nog een struikelblok te vormen voor Barcelona. Ajax wil immers minimaal 40 miljoen euro ontvangen voor de aanvaller. Bayern kan dit bedrag waarschijnlijk wel missen, maar Barcelona heeft op dit moment minder financiële middelen. De toekomst van zowel Mazraoui als Antony is dus nog ongewis.