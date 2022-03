Geschreven door Idse Geurts 09 mrt 2022 om 13:03

Het is geen geheim meer dat Ryan Gravenberch in de nadrukkelijke belangstelling staat van Bayern München. De Duitse topclub wil de middenvelder aankomende zomer graag overnemen van Ajax. Voor Ajax is dit wellicht de laatste kans om nog een transfersom te krijgen voor Gravenberch. De negentien jarige middenvelder lijkt zijn contract immers niet te willen verlengen. Het contract van Gravenberch loopt nu tot 2023. Ajax moet de middenvelder deze zomer dus verkopen, anders loopt Gravenberch gratis de deur uit.

Toch lijkt een overgang naar Bayern ook niet makkelijk tot stand te komen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano heeft Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Gravenberch, onlangs een gesprek gevoerd met Bayern-voorzitter Oliver Kahn. Hier zou vooral gesproken zijn over de toekomst van Gravenberch. Volgens Romano zou Gravenberch erg graag naar Bayern willen vertrekken. De Duitse club zou hiervoor openstaan, maar hikt wel tegen de vraagprijs van Ajax aan. Op dit moment wil Ajax 30 miljoen euro ontvangen voor Gravenberch. Dit bedrag is echter te gortig voor Bayern.

Een vroegtijdig afscheid van Gravenberch lijkt dus nog op zich te moeten wachten. Daarnaast heeft de middenvelder aangegeven Ajax niet gratis te willen verlaten. Toch weet je het nooit, zeker wanneer Mino Raiola betrokken is bij de situatie. De afgelopen jaren heeft Raiola er een sport van gemaakt om zijn cliënten transfervrij te laten vertrekken bij meerdere clubs. Hopelijk gebeurt dit niet in het geval van Gravenberch.