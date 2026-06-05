'Bayern München denkt aan Mika Godts': "Hij is een stuk goedkoper"

Bayern München klopt deze zomer mogelijk aan bij Ajax. De Duitse topclub heeft het vizier gericht op PSV-middenvelder Ismael Saibari, maar Mika Godts staat op de schaduwlijst bij Der Rekordmeister .

Bayern München heeft op dit moment 47 miljoen euro over voor Saibari, maar PSV wil meer voor de Marokkaanse WK-ganger, die al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de kampioen van Duitsland.

"Bayern wilde eerst voor Anthony Gordon gaan en had daar 60 miljoen euro voor over", zegt BILD-journalist Christian Falk op zijn YouTube-kanaal. "Ik hoor nu geluiden dat PSV denkt: geef ons dan ook maar 60 miljoen voor Saibari."