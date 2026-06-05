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'Bayern München denkt aan Mika Godts': "Hij is een stuk goedkoper"

Bjorn
Mika Godts met zijn vrouw Haifa Salem Ali
Mika Godts met zijn vrouw Haifa Salem Ali Foto: © Pro Shots

Bayern München klopt deze zomer mogelijk aan bij Ajax. De Duitse topclub heeft het vizier gericht op PSV-middenvelder Ismael Saibari, maar Mika Godts staat op de schaduwlijst bij Der Rekordmeister

Bayern München heeft op dit moment 47 miljoen euro over voor Saibari, maar PSV wil meer voor de Marokkaanse WK-ganger, die al een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de kampioen van Duitsland. 

"Bayern wilde eerst voor Anthony Gordon gaan en had daar 60 miljoen euro voor over", zegt BILD-journalist Christian Falk op zijn YouTube-kanaal. "Ik hoor nu geluiden dat PSV denkt: geef ons dan ook maar 60 miljoen voor Saibari."

Mochten Bayern München en PSV elkaar niet kunnen vinden, dan komt Godts in beeld. Ook al speelt de Belgische vleugelaanvaller vaak op een andere positie dan Saibari. "Mika Godts staat ook op de lijst", vertelt Falk. 

"Hij staat minder hoog dan Saibari, en ik weet niet precies waarom, want hij heeft ook een enorm goed seizoen gedraaid. Hij is ook een stuk goedkoper: de vraagprijs staat op 35 miljoen euro. Mocht Saibari niet lukken, dan is Godts de volgende kandidaat", aldus de Duitse journalist.

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