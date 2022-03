Geschreven door Idse Geurts 21 mrt 2022 om 10:03

Ajax heeft een eerste bod van Bayern München ontvangen voor Ryan Gravenberch. Dit meldt De Telegraaf. Volgens de krant gaat het om een bedrag van 25 miljoen euro. Het is echter niet zeker of Ajax het bod gaat accepteren. De Amsterdammers hebben immers een hogere prijs voor de middenvelder in gedachten. Ajax mikt op een bedrag van ongeveer 35 miljoen euro.

Toch lijken de onderhandelingen ‘veelbelovend’ te verlopen. Ajax en Bayern hadden daags na de Champions League-wedstrijd tegen Benfica een overleg over de toekomst van Gravenberch. De delegatie van Bayern heeft hier duidelijk gemaakt dat zij Gravenberch graag aan hun selectie voor volgend seizoen willen toevoegen. Nu heeft de Duitse topclub dus daad bij woord gevoegd en een bod bij Ajax neergelegd.

Volgens De Telegraaf is het de bedoeling dat beide clubs elkaar snel weer spreken. Er ligt immers toch een gat van tien miljoen euro tussen de vraagprijs van Ajax en het geboden bedrag van Bayern. Bayern zal waarschijnlijk ook niet veel meer dan 25 miljoen euro willen bieden. Hierdoor ligt de bal bij Ajax. Wijzen ze het bod af, waardoor Gravenberch volgend seizoen wellicht gratis de deur uitloopt, of nemen ze genoegen met een minder grote transfersom.