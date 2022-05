Geschreven door Idse Geurts 03 mei 2022 om 10:05

Bayern München toont, na Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, nu ook écht interesse in Jurriën Timber. De Duitse recordkampioen heeft naar verluidt al enkele gesprekken gevoerd met het management van Timber. Dit meldt Sky Deutschland. Bayern is door het aanstaande vertrek van Niklas Süle druk op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. Hier lijken de Duitsers nu dus uitgekomen te zijn bij Timber.

De Duitsers lijken echter wel diep in de portemonnee te moeten tasten. Volgens Transfermarkt is Timber 30 miljoen euro waard, maar Ajax zal zeker een hoger bedrag voor de verdediger willen ontvangen. Het lijkt immers duidelijk dat Timber de komende jaren zal uitgroeien tot een van de beste verdedigers ter wereld.

Desalniettemin is het zeker niet uitgesloten dat Timber gewoon bij Ajax blijft. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij wil Ajax binnenkort de onderhandelingen over een nieuw contract voor Timber opnieuw opstarten. “Die zullen opgepakt worden als Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zich niet meer op de trainer en andere zaken hoeven te richten”, laat Verweij weten in de Kick-off podcast van De Telegraaf. Ook heeft Timber vorige maand zelf aangegeven dat hij nog graag bij Ajax wil blijven. De jonge verdediger liet weten dat hij zichzelf nog niet ‘uitgeleerd’ vond bij de Amsterdammers.