Geschreven door Idse Geurts 26 apr 2022 om 10:04

Bayern München lijkt interesse hebben in nóg een speler van Ajax. Na Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch, staat nu ook Sébastien Haller op het verlanglijstje van de Duitse grootmacht. Dit meld BILD-journalist Christian Falk. Bij Bayern wordt Haller gezien als mogelijke opvolger van Robert Lewandowski.

Naar verluidt is de interesse van Bayern zo concreet, dat de Duitsers al contact hebben gelegd met de zaakwaarnemer van Haller. Hun huidige spits, Lewandowski, heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar FC Barcelona. Bayern is dus druk bezig met het zoeken naar een vervanger voor de Poolse spits. Volgens Falk is Haller alles wat Bayern zoekt in hun nieuwe aanvalsleider. “Haller heeft alles waar Bayern naar op zoek is. Fysiek, lengte en hij past in het spelsysteem”, stelt de journalist. Bovendien is de spits ook betaalbaar voor Bayern.

Bayern is echter niet de enige club die interesse heeft in Haller. Enkele weken geleden werd het ook al duidelijk dat Internazionale en Borussia Dortmund de Ivoriaanse spits willen inlijven. Het is dus geen zekerheid dat Haller na de zomer nog actief is bij Ajax.