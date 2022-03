Geschreven door Idse Geurts 30 mrt 2022 om 11:03

Bayern München heeft een hoger bod uitgebracht op Ryan Gravenberch. Dit meldt transferexpert Fabrizio Romano in zijn The Here We Go Podcast. Toch lijkt het echter maar om een kleine verhoging te gaan. Het is dus de vraag of Ajax hiermee akkoord gaat.

Volgens Romano heeft Bayern het vaste bedrag in het nieuwe bod verhoogd tot zeventien miljoen euro. Hier komt ook nog een bedrag van tien miljoen euro aan variabelen bij. In eerste instantie bood Bayern vijftien miljoen euro, met tien miljoen euro aan variabelen, maar dit bod werd door Ajax resoluut van de tafel geveegd. Inmiddels is Bayern dus bereid om in totaal 27 miljoen euro voor Gravenberch neer te tellen. Dit is echter nog steeds redelijk ver verwijderd van de vraagprijs die Ajax hanteert. Ajax wil immers 35 miljoen euro voor Gravenberch ontvangen.

Toch verwacht Romano dat Bayern niet zomaar opgeeft in de onderhandelingen omtrent Gravenberch. “Bayern is aan het pushen en pushen, ook in de laatste paar uren. Ze werken ook aan een persoonlijk akkoord met Gravenberch. Dat akkoord is ophanden, wordt me verteld”, stelt de verslaggever. Een vertrek van Gravenberch naar Bayern lijkt dan ook een kwestie van tijd.