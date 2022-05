Geschreven door Idse Geurts 25 mei 2022 om 09:05

Bayern München lijkt na de definitieve transfer van Noussair Mazraoui door te willen pakken. De Duitsers hebben immers een verhoogd bod uitgebracht op Ryan Gravenberch. Dit meldt De Telegraaf. Bayern wil een vast bedrag van negentien miljoen euro betalen. Daarnaast kan Ajax ook nog 5.5 miljoen euro verdienen middels eventuele bonussen én krijgen de Amsterdammers 7.5 procent van de transfersom als Gravenberch een volgende transfer maakt.

Dit is iets hoger dan Bayern eerst wilde betalen. ‘Der Rekordmeister’ hield in een eerder stadium vast aan een vast bedrag van zeventien miljoen euro, terwijl Ajax eigenlijk 25 miljoen wil zien. Dat vaste bedrag gaat Ajax echter niet krijgen voor Gravenberch. Aangezien het contract van de middenvelder nog één jaar doorloopt, weet Bayern dat Ajax genoodzaakt is om Gravenberch te verkopen. Hierdoor zal de Duitse recordkampioen nooit de hoofdprijs gaan vertalen.

Toch komt Bayern de Amsterdammers dus iets tegemoet. Volgens De Telegraaf zijn de eventuele bonussen ‘eenvoudig te realiseren’ en Ajax ontvangt dus ook een percentage van de toekomstige transfersom voor Gravenberch. Mocht Gravenberch zijn enorme potentieel inlossen, dan kan Ajax dus nog een aardig zakcentje verdienen.

Zelf is Gravenberch al lang en breed akkoord met Bayern. Naar verluidt gaat de middenvelder een contract voor vijf jaar tekenen in München. Hier gaat hij rond de tien miljoen euro per jaar verdienen.