Geschreven door Idse Geurts 18 feb 2022 om 11:02

Bayern München heeft vergaande interesse in Ryan Gravenberch. Dit meldt het Algemeen Dagblad vrijdagochtend. De Duitse topclub is een van de belangrijkste kandidaten om de middenvelder over te nemen. Daarnaast zou ook Juventus interesse hebben.

Ajax denkt er in elk geval serieus over na om Gravenberch deze zomer te verkopen. De Amsterdammers willen namelijk niet weer een belangrijke, en waardevolle, speler transfervrij de deur uit zien lopen. Deze zomer gebeurt dit immers met Noussair Mazraoui en Andre Onana. Beide spelers beschikken over een aflopend contract, waardoor Ajax geen transfersom voor ze kan ontvangen.

Het contract van Gravenberch loopt op dit moment tot 2023. Echter, de onderhandelingen over een nieuw contract verlopen vrij stroef. Hierdoor lijkt Ajax genoodzaakt om de middenvelder deze zomer te verkopen. Toch liet Gravenberch eerder weten dat hij nog geen transfer naar het buitenland wilde maken. “Iedereen weet dat ik bij Ajax niet ben uitgeleerd. Maar alles wat ik hier zeg, is van invloed op de onderhandelingen”, vertelde Gravenberch aan Ajax Life Magazine. Desalniettemin bestaat er bij Ajax grote angst dat Gravenberch zijn contract niet gaat verlengen. De jonge middenvelder heeft immers Mino Raiola als zaakwaarnemer. Raiola staat er om bekend dat hij zijn spelers vaker uit hun contract laat lopen, zodat ze transfervrij kunnen vertrekken. Hopelijk gaat Gravenberch niet mee in deze trend en blijft hij zich nog wat langer doorontwikkelen bij Ajax.