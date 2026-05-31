Bazoer naar WK, maar niet met Oranje: "Hecht geen waarde aan kritiek"
Riechedly Bazoer kwam in zijn succesvolle carrière uit voor onder meer Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV. De middenvelder mag na wat mindere jaren met Curaçao naar het WK. De oud-international van Oranje is daar maar wat blij mee.
"Dit is natuurlijk wel een droom die uitkomt, want het is het allergrootste wat je als speler kunt bereiken", reageert Bazoer tegenover Sportnieuws over zijn plekje in de WK-selectie van Curaçao. "Het is wel heel bijzonder hoeveel liefde we ontvangen. Als je ook ziet hoeveel mensen er op een meet and greet afkomen, dan is dat wel mooi om te zien..."
Naar een wereldkampioenschap gaan is een grote happening. "Natuurlijk dacht je daar als kleine jongen wel aan, maar het is héél onwerkelijk dat je het ook gaat halen", zegt Bazoer, die denkt aan vroeger. "Als het Nederlands elftal dan een wedstrijd won, ging iedereen de straat op."
"Dan werd er getoeterd en geschreeuwd. Ik hoop dat we dat met Curaçao ook voor elkaar krijgen. Iedereen heeft de beelden gezien hoe het nu gaat, moet je voorstellen als we een wedstrijd winnen", vervolgt de middenvelder enthousiast.
Ook wordt hem nog gevraagd of hij niet, met wat meer fanatisme, ook bij Oranje had kunnen zitten. "Ik ben hartstikke blij met mijn carrière", zegt hij de speler, die zichzelf beter vindt dan vroeger. "Ik was toen nog héél erg jong en naarmate je ouder wordt, wordt je ook beter. Het is moeilijk om te zeggen of ik écht beter ben, maar ik heb wel héél veel meegemaakt en ben volwassener geworden."
Het jeugdproduct van Ajax kan weinig met kritiek. "Ik lees héél weinig en hecht daar ook geen waarde aan. Mensen die dicht bij mij staan, weten namelijk wél hoe ik ben. Ik ben nog steeds die goedlachse jongen van het begin van mijn carrière, maar wel wat volwassener geworden", besluit Bazoer.
'Ajax dichterbij dan ooit bij komst vleugelflitser FC Barcelona'
Ronald de Boer doet privéonthulling: "Laat een litteken achter"
Bazoer naar WK, maar niet met Oranje: "Hecht geen waarde aan kritiek"
VI-journalist ziet Ajax-trainer tekenen: "Op heel korte termijn"
Ajax-speler krijgt lof: "Kan Virgil van Dijk opvolgen in Oranje"
Mika Godts en Ajax-huurling halen Team van het Seizoen van ESPN
'Ajax weet waar het aan toe is en weet marktwaarde Youri Baas'
Anco Jansen tipt Ajax: "Alles doen om hem te halen. Echt alles"
'Ajax kan Kaplan met een flink verlies verkopen na interesse'
'Ajax denkt aan de komst van zeer groot talent van Fenerbahçe'
'Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Dani Ceballos'
'Oscar Gloukh ziet transferwaarde afnemen na eerste seizoen Ajax'
Opvallend idee: "Ik zou Tadic altijd als assistent-trainer halen"
Maduro over zoektocht naar trainer: "Ik denk dat hij dat wel kan"
Oud-Ajacied Bazoer eerlijk over carrière: "Ik heb veel meegemaakt"
Ajax-jeugdspeler verlaat club en tekent bij Eredivisie-ploeg
Ajax-supportersclub: "Indien het gebeurt, beraden we ons op acties"
'Ajax legt concreet aanbod neer voor Wolfsburg-smaakmaker'
Rafael van der Vaart looft zijn zoon: "Hij geeft elke dag alles"
Verweij merkt op: "Hij neemt daar geen genoegen mee bij Ajax"
VI-duo laakt Ajax-topkandidaat: "Waanzin, klinkklare onzin"
Weghorst krijgt lof: "Volkomen logisch dat Koeman hem meeneemt"
'Ajax-F-side en druk op oud-bestuurders: nieuwe details onthuld'
Ajax bijna bovenaan in ranglijst eigen jeugdspelers in hoofdmacht
'Ajax wil Deens toptalent, maar kent gigantisch veel concurrentie'
Maduro: "Als iemand Ajax-voetbal wil spelen, dan past hij bij Ajax"
VIDEO | Wesley Sneijder rekent in promo MobLand af met WK-trauma
Bouwman ruikt kansen: "Ik hoop dat volgend jaar mijn jaar wordt"
'Kluivert krijgt sneer na piemel-video': "Helemaal niet slim"
Van der Vaart in tranen op tribune: "Zag hem alleen maar huilen"