Bazoer naar WK, maar niet met Oranje: "Hecht geen waarde aan kritiek"

Rik Engelbertink
bron: Sportnieuws
Riechedly Bazoer
Riechedly Bazoer Foto: © BSR Agency

Riechedly Bazoer kwam in zijn succesvolle carrière uit voor onder meer Ajax, AZ, FC Utrecht en PSV. De middenvelder mag na wat mindere jaren met Curaçao naar het WK. De oud-international van Oranje is daar maar wat blij mee. 

"Dit is natuurlijk wel een droom die uitkomt, want het is het allergrootste wat je als speler kunt bereiken", reageert Bazoer tegenover Sportnieuws over zijn plekje in de WK-selectie van Curaçao. "Het is wel heel bijzonder hoeveel liefde we ontvangen. Als je ook ziet hoeveel mensen er op een meet and greet afkomen, dan is dat wel mooi om te zien..."

Naar een wereldkampioenschap gaan is een grote happening. "Natuurlijk dacht je daar als kleine jongen wel aan, maar het is héél onwerkelijk dat je het ook gaat halen", zegt Bazoer, die denkt aan vroeger. "Als het Nederlands elftal dan een wedstrijd won, ging iedereen de straat op."

"Dan werd er getoeterd en geschreeuwd. Ik hoop dat we dat met Curaçao ook voor elkaar krijgen. Iedereen heeft de beelden gezien hoe het nu gaat, moet je voorstellen als we een wedstrijd winnen", vervolgt de middenvelder enthousiast. 

Ook wordt hem nog gevraagd of hij niet, met wat meer fanatisme, ook bij Oranje had kunnen zitten. "Ik ben hartstikke blij met mijn carrière", zegt hij de speler, die zichzelf beter vindt dan vroeger. "Ik was toen nog héél erg jong en naarmate je ouder wordt, wordt je ook beter. Het is moeilijk om te zeggen of ik écht beter ben, maar ik heb wel héél veel meegemaakt en ben volwassener geworden."

Het jeugdproduct van Ajax kan weinig met kritiek. "Ik lees héél weinig en hecht daar ook geen waarde aan. Mensen die dicht bij mij staan, weten namelijk wél hoe ik ben. Ik ben nog steeds die goedlachse jongen van het begin van mijn carrière, maar wel wat volwassener geworden", besluit Bazoer.

