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BBC zet Ajax in rijtje met succesvolste dynastieën aller tijden

Max
bron: BBC
Vlag met het Ajax-logo
Vlag met het Ajax-logo Foto: © Pro Shots

Ajax is in een zeer bijzonder rijtje genoteerd door BBC Sport. Het Engelse medium rekent de club uit Amsterdam tussen 1968 en 1973 tot een van de beste aller tijden. 

De BBC zette de grootste voetbaldynastieën aller tijden op een rijtje en daarin was ook plek voor Ajax. Sterker nog, het Ajax van 1968 tot 1973 staat op de tweede plek achter Real Madrid (1955-1960).

'Net als bij Guardiola's Barcelona reikte de invloed van dit Ajax-team veel verder dan de prijzenkast. De erfenis van hun filosofie, via Johan Cruijff, leeft voort in verschillende clubs op deze lijst, van Catalonië tot Parijs', zo klinkt het. 

De volledige top tien

  1. Real Madrid (1955 tot 1960)
  2. Ajax (1968 tot 1973)
  3. Real Madrid (2013 tot 2018)
  4. Liverpool (1976 tot 1984)
  5. AC Milan (1988 tot 1995)
  6. FC Barcelona (2008 tot 2012)
  7. Bayern München (1973 tot 1976)
  8. Benfica (1960 tot 1962)
  9. Internazionale (1963 tot 1965)
  10. Paris Saint-Germain (2024-)

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