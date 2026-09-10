BBC zet Ajax in rijtje met succesvolste dynastieën aller tijden

Ajax is in een zeer bijzonder rijtje genoteerd door BBC Sport . Het Engelse medium rekent de club uit Amsterdam tussen 1968 en 1973 tot een van de beste aller tijden.

De BBC zette de grootste voetbaldynastieën aller tijden op een rijtje en daarin was ook plek voor Ajax. Sterker nog, het Ajax van 1968 tot 1973 staat op de tweede plek achter Real Madrid (1955-1960).

'Net als bij Guardiola's Barcelona reikte de invloed van dit Ajax-team veel verder dan de prijzenkast. De erfenis van hun filosofie, via Johan Cruijff, leeft voort in verschillende clubs op deze lijst, van Catalonië tot Parijs', zo klinkt het.