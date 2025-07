Bedrijf Demy de Zeeuw is failliet: "Ben ongelofelijk dankbaar"

In de beginjaren kende BALR. een stormachtige groei en wist het merk met zijn luxueuze uitstraling en voetbalinspiratie wereldwijd furore te maken. "In 2018 werd bekend dat Van der Wiel met een enorm rendement uit BALR en 433 stapte", schrijft het Algemeen Dagblad. Het zou gaan om een rendement van maar liefst tweeduizend procent. Twee jaar later volgde ook Eljero Elia, die in 2020 afstand nam van het merk.

Volgens mede-oprichter en topman Juul Manders is het faillissement het gevolg van meerdere tegenslagen. "Ik ben ongelooflijk dankbaar voor onze klanten, partners en ons team voor het jarenlange vertrouwen en de mooie dingen die we samen hebben neergezet," aldus Manders. Hij wijst op stijgende kosten, teruglopende verkopen en een opgebouwde coronaschuld als de belangrijkste oorzaken van de ondergang.

Manders richt zich nu volledig op voetbalplatform 433, dat eveneens door hem en De Zeeuw is opgericht en inmiddels miljoenen volgers heeft op sociale media. "Met de steun van onze aandeelhouders kunnen we de komende jaren nog sneller innoveren en onze community verder uitbouwen. Dat maakt dit, hoe pijnlijk het ook is, de juiste keuze voor de toekomst."