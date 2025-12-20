Het laatste Ajax Nieuws
BEELDEN | F-Side zorgt voor prachtige tifo-actie in uitduel tegen NEC
Fans van Ajax op de F-Side Foto: © Pro Shots
De supporters van Ajax hebben in het uitduel in Nijmegen gezorgd voor een mooie sfeeractie. De Amsterdammers nemen het daar op tegen concurrent NEC.
De actie werd voorafgaand aan het duel al aangekondigd door de F-Side. "Vlak voor de opkomst van de spelers gaat er een megadoek over het vak, met daarbij een balustradedoek. Laten we het jaar goed afsluiten, nog één keer knallen voor Ajax!", klinkt het.
Ook NEC zorgde voor een mooie sfeeractie. Bekijk de beelden die gedeeld worden via X hieronder:
