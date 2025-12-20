Kick Off Podcast
Verweij geeft update: "Zou zomaar zijn laatste wedstrijd kunnen zijn"
BEELDEN | F-Side zorgt voor prachtige tifo-actie in uitduel tegen NEC

Tom
bron: X (voorheen Twitter)
Fans van Ajax op de F-Side
Fans van Ajax op de F-Side Foto: © Pro Shots

De supporters van Ajax hebben in het uitduel in Nijmegen gezorgd voor een mooie sfeeractie. De Amsterdammers nemen het daar op tegen concurrent NEC. 

De actie werd voorafgaand aan het duel al aangekondigd door de F-Side. "Vlak voor de opkomst van de spelers gaat er een megadoek over het vak, met daarbij een balustradedoek. Laten we het jaar goed afsluiten, nog één keer knallen voor Ajax!", klinkt het.

Ook NEC zorgde voor een mooie sfeeractie. Bekijk de beelden die gedeeld worden via X hieronder:

Ajax supporters en sfeer
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
