BEELDEN | Hato krijgt bijzonder (verjaardags)cadeau van Farioli

Jorrel Hato vierde vrijdag zijn negentiende verjaardag, een dag daarvoor speelde hij tegen Eintracht Frankfurt zijn honderdste wedstrijd in Ajax 1. Van trainer Francesco Farioli kreeg hij daarom een bijzonder cadeau uitgereikt.

Hato maakte op 11 januari 2023 op zestienjarige leeftijd zijn debuut in Ajax 1 in de bekerwedstrijd bij FC Den Bosch (0-2). Inmiddels is de verdediger een vaste waarde bij de Amsterdammers. Donderdag, een dag voor zijn negentiende verjaardag, speelde hij daardoor alweer zijn honderdste duel voor Ajax.

Hiervoor krijgt hij een schitterend cadeau overhandigd van Farioli. “Ik heb het privilege en de eer om je een heel klein, maar heel mooi cadeau te geven”, geeft de trainer aan voordat hij het cadeau overhandigt. “Ik denk dat het heel mooi is”, herhaalt Farioli nog een keer. Hato is er zelf heel blij mee. “Mooi cadeau, mooi cadeau, op mijn verjaardag”, zegt hij in de camera van de clubkanalen. “Deze krijgt zeker een mooi plekje.”