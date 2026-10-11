Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"

Abdellah Ouazane liet zaterdag opnieuw zien waarom hij bij Ajax als een van de grootste talenten wordt beschouwd. De pas zeventienjarige middenvelder viel na een uur in tijdens het gelijkspel tegen NEC (1-1) en maakte direct indruk. Analisten Mario Been en Kees Kwakman zijn van mening dat trainer Míchel de jonge spelmaker een basisplaats moet geven.

"Wat duurt het lang voordat Ouazane erin komt hè", stelt Been bij De Eretribune van ESPN. De voormalig trainer begrijpt niet waarom Ajax zo lang vasthoudt aan bepaalde aankopen. "Je zit de hele wedstrijd te kijken naar die grote namen die gehaald zijn, maar zo’n jongen uit de eigen jeugd heeft in mijn optiek veel meer kwaliteit dan de meeste die ze gehaald hebben."

Been vindt dat Ouazane met zijn individuele kwaliteiten iets extra's kan brengen aan de Amsterdammers. "Ik zou hem altijd laten spelen, want hij kan ook nog eens mensen uitspelen. Dat is in dit soort wedstrijden heel belangrijk, dat je ook spelers uit kan spelen. Zeker als je in de één-tegen-één staat."