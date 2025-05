Been: "Er is helemaal geen sprake van Ajax wel of niet helpen"

De titelstrijd in 2010 was (ook) ongekend spannend. FC Twente stond met nog twee wedstrijden te gaan slechts één punt voor op achtervolger Ajax. Op de voorlaatste speeldag stond FC Twente – Feyenoord op het programma. Een bijzondere situatie ontstond: Ajax-fans hoopten ineens op een zege van aartsrivaal Feyenoord, terwijl Het Legioen er geen moeite mee had als hun ploeg zou verliezen in Enschede, zodat de club uit Amsterdam geen kampioen zou worden.

Mario Been kan zich de situatie nog goed herinneren. "Ja, dat weet ik nog wel", vertelt de toenmalig Feyenoord-trainer tegenover het Algemeen Dagblad. "Het was één van de meest vreemde weken uit mijn trainersloopbaan. Onze supporters vroegen ons hardop om te verliezen in Enschede. In die tijd ging verliezen ons niet al te lastig af, maar het was wel een heel aparte situatie", blikt Been terug.

Zondag zal het anders zijn. "Feyenoord moet zelf ook winnen, want FC Utrecht hijgt in de nek", vervolgt hij realistisch. "Er is helemaal geen sprake van Ajax wel of niet helpen, want dat kan helemaal niet. Er is helemaal geen keuze, Feyenoord moet toch zelf winnen", constateert Been, die met Feyenoord geen enkele prijs wist te pakken in 2010. De KNVB Beker werd namelijk gewonnen door Ajax.

"Aboutaleb en de KNVB waren overeengekomen dat we in plaats van zoals gebruikelijk één finale in de Kuip een thuiswedstrijd in Rotterdam en een uitwedstrijd in Amsterdam zouden spelen", weet hij nog. "Ajax won de beker dat seizoen. Nee, het was bepaald geen feestweek voor ons", besluit Been. Ajax won thuis met 2-0 en de return in Rotterdam eindigde in 1-4.