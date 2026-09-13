Been geniet van Ajacied: "Die zou ik wel in mijn elftal willen"

Tolu wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers en heeft weinig aanpassingstijd nodig bij Ajax. In zijn eerste acht wedstrijden voor de club was hij al goed voor vijf goals en twee assists. "Er loopt een surplus aan kwaliteit rond. Ik zou Tolu wel in mijn elftal willen", reageert Been in Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Volgens Been maakt de spits Ajax een paar klassen beter. "Ik denk dat als jij het veld opstapt en je hebt die gozer voorin lopen en je ziet zijn imposante verschijning… Zijn aannames zijn geweldig. Het is een aanspeelpunt waar je mee kunt door voetballen. Hij is sterk en fysiek. Zijn kopballen zouden nog iets beter kunnen. Het is heerlijk om met hem te voetballen."