Been: "In Eindhoven zijn ze blij dat Ajax doorgaat in Europa"

Ajax kende donderdagavond een uitputtingsslag in de Europa League tegen Union Sint-Gillis, en dat kan nog wel eens negatieve gevolgen hebben voor de Amsterdammers in de Eredivisie. Dat denkt Mario Been. Ajax moest met tien man diep gaan tegen de Belgen om de achtste finale te bereiken. Er was een verlenging en een goal van Kenneth Taylor voor nodig om de volgende ronde te halen.

"In Eindhoven zullen ze het heel prettig vinden dat Ajax doorgaat in Europa", stelt Been bij Voetbalpraat. "Je ziet ze bij Ajax links en rechts omvallen. Christian Rasmussen zal er een x-aantal weken uit zijn. Die liep er al niet lekker bij. Dat is een speler die ze gaan missen. Ze hebben al problemen met Wout Weghorst. Nu waren Brian Brobbey en Youri Baas ziek..."

Ajax speelt zondag tegen Go Ahead, terwijl PSV een vrij weekend heeft. Been: "We weten dat Ajax zijn wedstrijden niet makkelijk wint. Dan moeten ze ook nog tegen Go Ahead. Die zitten er lekker in." Kees Kwakman zag ook dat de tank helemaal leeg was bij Ajax. "Jorrel Hato kon ook niet meer op zijn benen staan."

"Maar dat komt ook door de intensiteit die Ajax aan de dag legt. Met name ook zonder bal. Wat Hans (Kraay jr., red.) terecht zegt: Niemand verzaakt. Als je Kian Fitz-Jim nog ziet gaan tot het eind; het laatste sprintje dat hij eruit gooit... Dan ben je op het einde van 130 minuten wel op", aldus Kees Kwakman.