Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Het laatste Ajax Nieuws

Been legt schuld niet bij Heitinga: "Deze club is veel zieker"

Thomas
bron: Goedemorgen Eredivisie
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Mario Been ziet de situatie bij Ajax als veel ernstiger dan het lijkt. In Goedemorgen Eredivisie maakt de analist duidelijk dat het ontslag van John Heitinga slechts een klein onderdeel is van een dieperliggend probleem bij de Amsterdamse club. Volgens Been is Ajax op meerdere fronten de grip kwijtgeraakt.

"We hebben het natuurlijk alleen maar over Heitinga, maar deze club is veel zieker dan de meeste mensen denken", stelt Been. Hij wijst onder meer op de prestaties van de jeugdopleiding, waarin Ajax lange tijd toonaangevend was. "Als je naar de jeugdopleiding kijkt, ze krijgen keer op keer klop van Feyenoord, PSV, AZ. Jong Ajax staat bijna laatste. Dat was voorheen absoluut niet mogelijk. Er is onrust boven, je hebt onrust in de selectie."

Volgens Been is het ontslag van Heitinga niet meer dan symptoombestrijding. "Heitinga krijgt het op zijn botje, omdat hij vijf wedstrijden wist te winnen van de vijftien en omdat ze niet daar staan ten opzichte van wat het verwachtingspatroon aangeeft. Je kan tegenwoordig beter één coach ontslaan dan twintig spelers."

De problemen beperken zich bovendien niet tot de Eredivisie. In de Champions League heeft Ajax nog altijd geen enkel punt behaald en staat het onderaan in de groep. "Als je in de Champions League laatste staat met nul punten, dat is allemaal niet des Ajax. Ajax heeft een veel groter probleem", concludeert Been.

