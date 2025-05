Been looft Ajacied: "Hij is echt een gentleman en een voorbeeld"

"Het is een gentleman. Ik vind het echt een voorbeeld als trainer zijn", begint Been bij het ESPN-programma. "Ik heb hem nog niet één keer iets horen zeggen dat ik denk: dit is een totaal andere Farioli. Hoe hij alles benadert... Ik heb daar aan de ene kant enorm veel respect voor en aan de andere kant hoop je eigenlijk dat hij een keer met de vuist op tafel slaat. Tot hier en niet verder. Dat zie je bij hem helemaal nooit."

Ook Kwakman prijst de houding van Farioli. "Natuurlijk ageert hij ook wel eens richting de vierde man, dat is een stukje emotie dat je als coach hebt. Dat is heel normaal. Maar verder hoor ik hem bijna nooit over een scheidsrechterlijke fout. Hij is best wel netjes altijd. Alleen hij heeft zijn assistenten niet in de hand...", wordt onder meer verwezen naar de rol van Felipe Sanchez Mateos en Daniele Cavalletto tijdens het opstootje in Groningen.

Karim El Ahmadi merkt op dat Farioli vrijwel altijd een positieve benadering richting zijn spelers heeft. "Als je tijdens wedstrijden een beetje op hem let, dan is hij nooit bezig met het afmaken van iemand die een bal verspeelt. Hij is altijd bezig met de restverdediging. Dat vind ik mooi om te zien. Je hebt ook trainers die nee beginnen te schudden."

Kees Luijckx benadrukt het belangrijke aandeel van Farioli in de wederopstanding van Ajax dit seizoen. "Dat is wel wat veel spelers van Ajax beter heeft gemaakt: een trainer die voor ze is gaan staan. Hij krijgt nu alle kritiek, maar hij heeft wel alle gasten opgetild."