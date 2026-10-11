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Been onder de indruk van Ajacied: "Bijna boven het stadion uit"

Amber
Mario Been
Mario Been Foto: © MTB-Photo

Mario Been is onder de indruk van Tolu Arokodare. De spits van Ajax was zaterdagavond tegen NEC verantwoordelijk voor de openingstreffer en maakte vooral met zijn fysieke kwaliteiten indruk op de ESPN-analist. Het duel in de Johan Cruijff ArenA eindigde uiteindelijk in 1-1.

Arokodare kopte Ajax in de eerste helft op voorsprong. Been was tijdens de rust lovend over de manier waarop de spits boven zijn tegenstanders uittorende. "Tolu is nu al een geweldenaar. Hij kan ook aardig springen. Hij kwam heel hoog, bijna boven het stadion uit", grapte de oud-trainer.

Volgens Been moet Ajax de kwaliteiten van Arokodare nadrukkelijk benutten. "Zijn lengte is zijn kwaliteit en als je hem op deze manier gebruikt, heb je daar een hele goede speler aan."

Ook de manier waarop Arokodare zijn kopbal stuurde, kon op complimenten rekenen. "Tolu kopt de bal echt fantastisch in. Het is echt knap hoe hij die bal zo stuurt. Hij is zo moeilijk te verdedigen. Echt beestachtig sterk", aldus Been.

De treffer bleek uiteindelijk niet voldoende voor drie punten. NEC kwam nog voor rust langszij, waarna er in de tweede helft niet meer werd gescoord: 1-1.

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