'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Been oppert opvolger Heitinga: "Kan een geschikte trainer zijn"

Max
bron: ESPN
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Mario Been denkt dat Alex Pastoor een geschikte opvolger voor John Heitinga is. De oefenmeester werd donderdag ontslagen als hoofdtrainer van Ajax. 

Ajax moet dus opnieuw hard op zoek naar een nieuwe trainer en krijgt daarbij een tip van Been.  "Als je iemand zoekt met visie en duidelijkheid, dan kom ik uit bij Alex Pastoor", merkt hij op in Voetbalpraat van ESPN. "Ik vind dat Alex een goede mening heeft over voetbal en een duidelijke visie. Hij kan het daarnaast ook nog eens goed uitleggen naar buiten toe."

Pastoor was assistent van Patrick Kluivert bij de nationale ploeg van Indonesië, maar werd vorige maand ontslagen nadat het WK niet gehaald werd. "Hij heeft in elk geval een duidelijk idee dat hij goed ten toon kan spreiden. Ik denk dat hij een geschikte trainer kan zijn", aldus Been. "Op de korte termijn zou ik het zeker proberen met hem. Hij kent de competitie en kent de spelers."

0 reacties
