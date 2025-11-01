Been snapt er niks van in ArenA: "Zaten te schelden op de bank!"

Mario Been reageerde zaterdag met ongeloof op een moment tijdens het duel tussen Ajax en SC Heerenveen (1-1). De oud-trainer doelde op het penaltymoment in de eerste helft, waarbij scheidsrechter Jannick van der Laan aanvankelijk naar de stip wees na een vermeende overtreding op Kenneth Taylor. Na ingrijpen van de VAR werd die beslissing echter teruggedraaid, en volgens Been was dat volledig terecht.

Na een kwartier spelen ging Taylor naar de grond na contact met Heerenveen-verdediger Sam Kersten. Van der Laan floot direct voor een penalty en gaf Kersten geel, maar na een korte VAR-check kwam de arbiter terug op zijn beslissing. Taylor bleek het contact zelf te veel te hebben opgezocht.

Been vertelt in de VriendenLoterij Eretribune op ESPN dat hij zich enorm verbaasde over het voorval. "Wat moet ik hierover vertellen? Wij zaten te schelden op de bank, omdat die scheidsrechter eerst naar de penaltystip wees."

Volgens Been was het onbegrijpelijk dat de situatie überhaupt tot een penalty leidde. "Toen ging hij toch kijken en hoorde ik Michiel Teeling (commentator, red.) zeggen dat een VAR dit niet meer kan terugdraaien. Maar dit kan toch helemaal niet?"

Been wees er bovendien op dat vergelijkbare situaties eerder tot een rode kaart hebben geleid. "Vorige week hebben spelers daar rood voor gekregen, voor dat soort schwalbes," doelde hij op Mario Engels, die namens Heracles Almelo tegen FC Volendam zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. "En hier mag dat allemaal gewoon doorgaan. Het leek me wel duidelijk dat dit geen penalty was."

Taylor kreeg uiteindelijk geen kaart voor een schwalbe. De wedstrijd eindigde in 1-1 door doelpunten van Mika Godts en Václav Sejk.