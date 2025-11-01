Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Been snapt er niks van in ArenA: "Zaten te schelden op de bank!"

Arthur
bron: ESPN
Mario Been
Mario Been Foto: © Pro Shots

Mario Been reageerde zaterdag met ongeloof op een moment tijdens het duel tussen Ajax en SC Heerenveen (1-1). De oud-trainer doelde op het penaltymoment in de eerste helft, waarbij scheidsrechter Jannick van der Laan aanvankelijk naar de stip wees na een vermeende overtreding op Kenneth Taylor. Na ingrijpen van de VAR werd die beslissing echter teruggedraaid, en volgens Been was dat volledig terecht.

Na een kwartier spelen ging Taylor naar de grond na contact met Heerenveen-verdediger Sam Kersten. Van der Laan floot direct voor een penalty en gaf Kersten geel, maar na een korte VAR-check kwam de arbiter terug op zijn beslissing. Taylor bleek het contact zelf te veel te hebben opgezocht.

Been vertelt in de VriendenLoterij Eretribune op ESPN dat hij zich enorm verbaasde over het voorval. "Wat moet ik hierover vertellen? Wij zaten te schelden op de bank, omdat die scheidsrechter eerst naar de penaltystip wees."

Volgens Been was het onbegrijpelijk dat de situatie überhaupt tot een penalty leidde. "Toen ging hij toch kijken en hoorde ik Michiel Teeling (commentator, red.) zeggen dat een VAR dit niet meer kan terugdraaien. Maar dit kan toch helemaal niet?"

Been wees er bovendien op dat vergelijkbare situaties eerder tot een rode kaart hebben geleid. "Vorige week hebben spelers daar rood voor gekregen, voor dat soort schwalbes," doelde hij op Mario Engels, die namens Heracles Almelo tegen FC Volendam zijn tweede gele kaart kreeg voor een schwalbe. "En hier mag dat allemaal gewoon doorgaan. Het leek me wel duidelijk dat dit geen penalty was."

Taylor kreeg uiteindelijk geen kaart voor een schwalbe. De wedstrijd eindigde in 1-1 door doelpunten van Mika Godts en Václav Sejk.

Gerelateerd:
John Heitinga

John Heitinga na gelijkspel: "Er was denk ik wel stabiliteit"

0
Ajax - SC Heerenveen gestaakt door vuurwerk

'Ajax mogelijk bestraft door vuurwerk': "Idioten benadelen Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd