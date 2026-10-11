Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"
Abdellah Ouazane maakte zaterdag indruk tijdens zijn invalbeurt voor Ajax tegen NEC (1-1), maar zorgde ook voor een discutabel moment. De zeventienjarige middenvelder ging stevig door op Bryan Linssen en kwam weg zonder rode kaart. Bij De Eretribune van ESPN vinden Kees Kwakman en Mario Been dat de jonge Ajacied van geluk mag spreken.
"Ajax kwam nog goed weg. We hebben Ouazane opgehemeld, maar ik vind dit een rode kaart", begint Kwakman. Presentator Jan Joost van Gangelen legt vervolgens uit waarom de scheidsrechter mogelijk niet voor een rode kaart heeft gekozen. "Hoe raar het ook is, de regel is dat als de overtreding boven de voet is dan is het rood. Maar als het op de voet is, is het een gele kaart. En het heeft ook nog te maken met intensiteit en of je been gestrekt is."
Been reageert vol ongeloof op de uitleg van Van Gangelen en plaatst vraagtekens bij het onderscheid tussen een overtreding op de voet en op de enkel. "Dus je mag eigenlijk de voet wel breken, maar de enkel niet", reageert de voormalig trainer.
Ook Kwakman blijft bij zijn standpunt dat Ouazane van het veld gestuurd had moeten worden. De analist vindt vooral de snelheid waarmee de Ajax-middenvelder het duel aangaat zorgwekkend. "Moet je kijken met welke snelheid hij Linssen hier torpedeert. We kunnen er allemaal regels bijhalen, maar dit is toch niet normaal? Dit is geen normale tackle."
Kraay past mening aan over Ajax-aankoop: "Werkelijk ongelofelijk"
Schuurs lovend over Ajacied: "Een aanwinst voor de Eredivisie"
Linssen verrast door Tadic: "Dan ben je wel een beetje verbaasd"
Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"
Tadic haalt hard uit naar media: "Op zoek naar iets negatiefs"
Tolu onthult rol Victor Osimhen: "Hij vertelde mij iets te doen"
Been mist Ajax-speler: "Meer kwaliteit dan al die grote namen"
Ajax verspeelt opnieuw punten en speelt thuis gelijk tegen NEC
Schreuder reageert op Tadic-uitspraken: "Morgen mee aan de slag"
Ajax-fans komen met groot eerbetoon aan Tadic: "Eén van ons"
Opstelling Ajax bekend: Míchel gooit het helemaal om tegen NEC
Kraay Jr. over blessure Kasper Dolberg: "Je kon erop wachten"
Tadic onder vuur na Ajax-uitspraken: "Houd jij je smoel eens"
Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"
Míchel belde Ajacied op: "Mij is het gelukkig nooit overkomen"
Sinkgraven tekent nieuw contract bij Eredivisieclub: "Heel blij"
Ajax-target vergeleken met Davinson Sánchez: "Het is een beest"
Míchel na wegvallen Dolberg: "Bij Jong Ajax speelt een Italiaan..."
Ouazane: "Ik denk dat dat voor ons allemaal het grootste doel is"
Míchel vinkt optie af voor vleugels: "Zie hem niet als buitenspeler"
Aaron Bouwman al spoedig in Oranje? "Voor Xavi geen blinde vlek"
Dik over mogelijke derde ring in ArenA: "Dat zou je daarom willen?"
Míchel verklapt vervanger Henrique: "Hij kan daar goed spelen"
Ajax zag transfer afketsen: "Hadden besloten om hier te blijven"
Ajax-spits Konadu laat zich gelden met twee doelpunten in België
Ajax heeft goud in handen met Ter Stegen: "Een verrassende deal"
Jong Ajax hard onderuit: rode kaart maakt rampavond compleet
Geelen trots op verandering bij Ajax: "Een wereld van verschil"
Bram van Polen lovend over oud-Ajacied: "Vond hem echt een monster"