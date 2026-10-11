Been verbaasd over Ajax-moment: "Dus je mag de voet wel breken"

Abdellah Ouazane maakte zaterdag indruk tijdens zijn invalbeurt voor Ajax tegen NEC (1-1), maar zorgde ook voor een discutabel moment. De zeventienjarige middenvelder ging stevig door op Bryan Linssen en kwam weg zonder rode kaart. Bij De Eretribune van ESPN vinden Kees Kwakman en Mario Been dat de jonge Ajacied van geluk mag spreken.

"Ajax kwam nog goed weg. We hebben Ouazane opgehemeld, maar ik vind dit een rode kaart", begint Kwakman. Presentator Jan Joost van Gangelen legt vervolgens uit waarom de scheidsrechter mogelijk niet voor een rode kaart heeft gekozen. "Hoe raar het ook is, de regel is dat als de overtreding boven de voet is dan is het rood. Maar als het op de voet is, is het een gele kaart. En het heeft ook nog te maken met intensiteit en of je been gestrekt is."

Been reageert vol ongeloof op de uitleg van Van Gangelen en plaatst vraagtekens bij het onderscheid tussen een overtreding op de voet en op de enkel. "Dus je mag eigenlijk de voet wel breken, maar de enkel niet", reageert de voormalig trainer.