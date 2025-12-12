Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

Stije Resink wordt de laatste maanden veelvuldig aan een overstap naar Ajax gelinkt. De middenvelder van FC Groningen heeft een uitstekende ontwikkeling doorgemaakt. Een aantal jaar geleden zat hij namelijk nog bij Almere City.

"Stije Resink heeft ook bij Almere City gespeeld. Dan denk ik: 'Hebben ze hem bij Ajax toen niet gezien?' Dat gebeurt heel vaak bij ons in het Nederlandse voetbal", zegt Mario Been bij Voetbalpraat van ESPN. Kees Kwakman weet dat zijn naam al vaker voorbij kwam. "Hans Kraay Jr. zei het al. Maar van Almere City naar Ajax is een behoorlijke stap."

"Toen kostte hij 2,5 miljoen, nu 7 miljoen", zegt Kwakman, die vindt dat Ajax een misser heeft begaan. Dat hij een tussenstap nodig gehad zou hebben, kan Kwakman weinig mee. "Je kan hem toch verhuren?" Been: "Valente heeft toch ook geen tussenstap nodig? Als je goed bent, dan ben je goed. Maar je moet het wel zien als scouting."