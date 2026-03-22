Been wijst Ajax-uitblinker aan: "Kan Feyenoord het meeste pijn doen"

bron: ESPN
Mario Been
Mario Been

Mario Been verwacht dat Ajax het zondag moet hebben van Mika Godts. De vleugelaanvaller is in bloedvorm en zou Feyenoord behoorlijk pijn kunnen doen. 

Zondag staan Ajax en Feyenoord tegenover elkaar in de Kuip. "Ik denk dat Godts in staat is om Feyenoord het meeste pijn te doen", merkt Been op in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het is de jongen in vorm en hij is net geselecteerd voor het Belgische elftal. Het is een jongen die altijd op zoek is en onberekenbaar is. Hij heeft gewoon enorm veel vertrouwen op dit moment."

Been verwacht dat Feyenoord-back Jordan Lotomba een zware middag tegemoet gaat. "Dit is wel echt de speler in vorm bij Ajax die het verschil kan maken. Ik denk dat hij ook heel onbevangen zal spelen in zo'n Klassieker. Dan moet je nog maar kijken hoe een Lotomba daarmee omgaat", besluit hij. 

