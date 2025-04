Beenhakker hing Feyenoord-foto op bij Ajax: "Wat doe jij nou?"

Een seizoen na zijn landstitel me Feyenoord in 1999 keerde hij als technisch directeur terug bij Ajax. In zijn kantoor in de ArenA hing Beenhakker een foto op waarop hij in dienst van Feyenoord was, feestvierend met de landstitel in Rotterdam.

De medewerkers van Ajax konden hun oren en ogen niet geloven. "‘Wat doe jij nou?', zeiden ze dan. ‘Ja, mag ik misschien even?", citeert het Algemeen Dagblad uit oude interviews van Beenhakker. "Dit is voor mij het hoogtepunt uit mijn carrière. Ik heb nooit verloochend wat ik voor Feyenoord voelde."