Leo Beenhakker overleden: "Ik had hem gister nog aan de telefoon"

"Ik had hem gister nog aan de telefoon", opent van Loen bij ESPN. "Ik nam soms ook stamppot en rode kool mee, vond 'ie lekker. Met een slavink of een balletje gehakt. Woensdag zou ik nog langskomen om een bakkie te doen", vertelt Van Loen.

Dat Beenhakker aftakelde was duidelijk. "Dan zei ik altijd: hoe is het trainer? Hij zei: "Slecht." Als je naar zijn huis ging en hij deed de deur open, schrok je. Triest om die man zo te zien, want hij was zo sterk. Het enige wat hij altijd leuk vond, was een sigaret en een borreltje. Hij kwam niet meer buiten en kon niet meer autorijden. Hij zat alleen boven in zijn appartement en keek zo over de Maas heen."