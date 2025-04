Beenhakker veelvuldig gevraagd voor programma: "Heel verdrietig"

Beenhakker had 'de gave van het woord'. "Veel belangrijker dan al die kolere data! Daarom had ik Leo graag te gast gehad in Goedemorgen Eredivisie op ESPN, om nog een keer daarover te praten", vertelt Kraay jr. in zijn column voor Voetbal International. "Vorig jaar heb ik hem weer gevraagd. Hij zei: “Hansie, als ik ’s morgens mijn tanden poets, herken ik mezelf niet eens meer. We moeten dat de mensen in de huiskamers maar niet meer aan doen”."

Kraay jr. vond het 'heel erg verdrietig'. "Leo Beenhakker is in eenzaamheid gestorven. Ik hoop dat hij daarboven lekker een ondeugend sigaartje opsteekt en een peloton voetballiefhebbers daar eindelijk vol trots de mooiste verhalen vertelt over zijn schitterende carrière. Maar dan wel gewoon zuchtend, s.v.p."