'Beenhakker verknalde transfer Ajax-legende': "Familie werd gek"

Van Egmond vertelt: "Beenhakker heeft wel één foutje gemaakt volgens mij. Dat was toen hij een poging deed om Klaas-Jan Huntelaar naar Feyenoord te halen. Toen kwam hij daar binnen. Toen zei mevrouw Huntelaar: 'Wilt u koffie?'. En toen zei hij: 'Ja, doe maar lekker bakkie wijffie'. En bij het woord wijffie werd de hele familie Huntelaar gek. Die snapte niet dat dat vriendelijk bedoeld was. Die dacht van pleur op."

Van der Gijp haakt in. "Hij was natuurlijk ook een beetje kleinerend, wij konden dat hebben. Ik weet nog goed, die man heeft het daar nu nog steeds met mij over. Dat die Hans Nijland bij Rob Jansen op kantoor is, met Leo Beenhakker over Robben. En dat Beenhakker aan Nijland vraagt: 'Wat wil je hebben?', waarop Nijland zegt: '14 miljoen euro'. Waarop Leo zegt: 'Hahahahaha." Die heeft Hans Nijland een hand gegeven en die is weggegaan. En die Hans Nijland zegt nu nog steeds tegen me: 'Die Rotterdammers denken mij een beetje in de maling te nemen, maar dat gaat niet gebeuren'. Hij verkocht Robben later wel voor die prijs aan PSV", besluit van der Gijp.