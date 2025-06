'Beetje Brian Brobbey-vibes': "Hij scoort het hele jaar niet"

"Ik kreeg een beetje Brian Brobbey-vibes van Ohio", begint Vegter tijdens Rondje Voetbalzomer van Voetbal International. "Die hebben we dit seizoen natuurlijk ook heel erg zien ploeteren in de spits bij Ajax."

"Dat gevoel kreeg je gisteravond inderdaad ook een beetje bij Ohio", stemt Geert-Jan Jakobs met hem in. "Die heeft ook al het hele jaar moeite met scoren. Als je nu denkt dat PSV hem wilde halen, vraag je je af of dat wel een speler was geweest voor PSV."

"Hij zei zelf ook al: ik had kampioen kunnen worden dit seizoen", voegt Vegter toe. "Ik vind het ook een talentvolle speler, anders speel je ook niet bij Jong Oranje en krijg je geen interesse van PSV", valt Marco Timmer hem bij. "Het is alleen nog erg onstuimig."